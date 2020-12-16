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منذ الفجر.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة

Lebanon 24
16-12-2020 | 10:30
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شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة القريبة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، منذ فجر الأربعاء بعد توقعات بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وأعلنت 5 محافظات مصرية تعطيل الدراسة بها، الأربعاء هي: القاهرة، والجيزة، ومطروح، ودمياط والبحيرة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وانتشرت سيارات شفط المياه في الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار، في الوقت الذي نقل فيه موقع "اليوم السابع" عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات.
وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التي لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة إجراءات بينها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.
وإصلاح أي تلف ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.
وتتعرض مصر لموجة طقس سيء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، كما تتساقط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات خاصة السواحل الشمالية.
وقال خبير الأرصاد الجوية علي قطب، إن نشاط الرياح سيصل إلى حد العواصف الترابية على الطرق الصحراوية.
وفي الوقت ذاته تتكاثف السحب الكثيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية مصحوبة بأمطار غزيرة يمتد تأثيرها إلى مدن شمال الدلتا، مثل دمياط وكفر الشيخ وبعض مناطق المنصورة.
وأضاف قطب لموقع "سكاي نيوز عربية" تتعرض القاهرة أيضًا لأمطار متوسطة، قد يتخللها أمطار رعدية، محذرًا من سطوع الشمس الكاذب، لأن طبقات الجو العليا تحتوي على كتل هوائية شديدة البرودة، وبالتالي يؤثر المنخفض الجوي على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل إلى 19 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة في الصعيد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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