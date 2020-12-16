عربي-دولي

زيارة و"رسالة سرية".. إعلام عبري يكشف عن اتصالات بين باكستان وإسرائيل!

Lebanon 24
16-12-2020 | 19:00
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كشف موقع إخباري عبري عن اتصالات جرت بين إسرائيل وباكستان، والتي قد تفضي في النهاية إلى إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، مشيراً إلى وجود "رسالة سرية" سلمها مستشار رئيس وزراء باكستان إلى رئيس "الموساد" الإسرئيلي، يوسي كوهين، خلال زيارة قام بها الأول إلى إسرائيل في وقت سابق من الشهر الماضي.
 
وبحسب ما نقل موقع "Nziv" العبري، عن مصادر سياسية إسرائيلية، فإنّ "طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية هبطت صباح يوم 20 تشرين الثاني الماضي، في مطار "بن غوريون" الدولي قادمة من مطار "هيثرو" في لندن، وعلى متنها سيد بخاري، مستشار رئيس وزراء باكستان".
 
وأضافت المصادر، أن "مستشار رئيس وزراء باكستان توجه من إسلام آباد إلى لندن ومن هناك إلى تل أبيب، وتم استقباله في مطار "بن غوريون" بحفاوة كبيرة واصطحابه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية بالقدس"، كاشفة أنّ "المسؤول الباكستاني، حمل معه رسالة من رئيس الوزراء عمران خان، بأنه اتخذ قراراً استراتيجياً ببدء محادثات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل".

ونوهت المصادر إلى أنّ "رئيس الوزراء الباكستاني اختار هذه الشخصية بالذات والتي تعد مقربة منه للغاية، نظراً لوجوده الدائم في لندن، ولعلاقاته القوية بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتة إلى أنّ المستشار مكث في إسرائيل بضعة أيام والتقى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، وسلمه رسالة خان التي وصفها الموقع بـ"السرية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع العبري أنّ "اسلام آباد تحرص حالياً على فتح حوار مع إسرائيل حول تطبيع العلاقات من أجل الحصول على مواقف إيجابية بشأن الملف الهندي من جانب، فضلاً عن استغلال الأجواء الناجمة عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، والحديث عن احتمالات إقدام المملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوة مماثلة".

ووفق المصادر، فقد "أرسلت تل أبيب رسائل إيجابية إلى رئيس وزراء باكستان، وثمنت القرار الذي اتخذه، كما تعهدت بأنها ستبذل ما في وسعها من أجل دعم باكستان في المرحلة الراهنة"، مشيرة إلى أنّ "تطبيع العلاقات بين تل أبيب وإسلام آباد سيمنح الأخيرة مزيداً من الاستقرار من النواحي الاقتصادية".

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية زعمت، أنّ مسؤولين بارزين في "دولة إسلامية كبيرة" ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وصلوا إلى تل أبيب. وإدعت أن مسؤولين بارزين من "طدولة إسلامية آسيوية كبيرة" لا تقيم علاقات مع تل أبيب، برئاسة كبير مستشاري رئيس أو قائد هذه الدولة، زارت إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، واجتمعوا مع ممثلين إسرائيليين.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أميركية في الخامس عشر من أيلول الماضي، تلاه في 23 تشرين الأول الماضي، إعلان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.
 
المصدر: سبوتنيك
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