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البحرين: لقاح كورونا مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

Lebanon 24
16-12-2020 | 11:00
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أعلن  العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، ان لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.

 

وأشار العاهل البحريني في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية: "ستبدأ البحرين قريبا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين".

 

وأضاف: "كلنا أمل بأننا مقبلون قريبا على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

 

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة "سينوفارم" الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد أن تقدمت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة "سينوفارم" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

 

وجاء قرار موافقة "الهيئة" على تسجيل اللقاح، وإتاحة استخدامه، استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد، عملية المراجعة والتقييم من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها نتائج التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

 

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية.

 

وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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