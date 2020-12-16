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الحكومة السورية توافق على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي

Lebanon 24
16-12-2020 | 11:30
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وافق مجلس الوزراء السوري على إعادة تشغيل مطاري حلب واللاذقية الدوليين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وإعادة تشغيل مطار القامشلي لفترة محددة بمعدل 4 رحلات.

 

وافقت الحكومة السورية، أمس، على إعادة تشغيل مطاري حلب واللاذقية الدوليين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل (21 كانون الأول)، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، وكان مطار حلب الدولي قد استقبل في شباط الماضي، أول رحلة جوية بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من 8 سنوات جراء الأعمال التخريبية.

 

وفي السياق وافقت الحكومة على إعادة تشغيل مطار القامشلي الدولي اعتبارا من الاثنين المقبل، ولغاية 10 كانون الثاني وبمعدل 4 رحلات خلال هذه الفترة.

 

وأكد مجلس الوزراء السوري على:"ضرورة تكثيف الجهود على كافة المستويات لتوفير الخدمات الأساسية للأهالي في محافظة الحسكة واستثمار المواقع المتاحة لحفر آبار احتياطية لمواجهة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والسعي لتأمين رحلات طيران أسبوعية إلى المحافظة لخدمة الأهالي والطلاب والحالات الإنسانية الطارئة".

 

كما شدد رئيس الحكومة حسين عرنوس، على تسريع "وتيرة تأمين الخدمات الأساسية والبنى التحتية للمناطق المحررة كأولوية للعمل الحكومي بما يضمن عودة الأهالي إليها مع تقديم التسهيلات اللازمة لزراعة المناطق المحررة وتأمين مستلزمات دخولها في العملية الإنتاجية من جديد بما يسهم بتثبيت الأهالي في أراضيهم".

 

وكذلك، أكد مجلس الوزراء السوري على تحسين مستويات المطارات لـ"رفع كفاءة أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

 

المصدر: سبوتنيك
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