16
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
خامنئي يظهر للمرة الأولى في مناسبة عامة منذ شائعات عن تدهور صحته
Lebanon 24
16-12-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يظهر المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ الشائعات التي تحدثت عن تدهور صحته.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأنه "على أعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، سيستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القادة، وأسرة الشهيد سليماني".
وكانت مجلة "نيوز ويك" الأميركية قد زعمت يوم السبت الماضي، أن "خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته"، كما أشار الصحفي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على "تويتر "، إلى أن خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران.
وزعم الصحفي المختص بالشأن الإيراني، أنه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي، لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".
فيما ردت السلطات الإيرانية، للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على هذه التقارير. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه للشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.
يبلغ علي خامنئي من العمر 81 عاما، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها
Lebanon 24
باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها
18:00 | 2020-12-15
15/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مقززة.. قدمت حفيدتها القاصر لزوجها "لاغتصابها" كي تكسب رضاه!
Lebanon 24
قصة مقززة.. قدمت حفيدتها القاصر لزوجها "لاغتصابها" كي تكسب رضاه!
17:22 | 2020-12-15
15/12/2020 05:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة حول اختفاء ممثلة في لندن.. لا أحد يعرف عنها شيئاً
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة حول اختفاء ممثلة في لندن.. لا أحد يعرف عنها شيئاً
15:00 | 2020-12-15
15/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ.. إليكم كيف أصبحت
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ.. إليكم كيف أصبحت
08:58 | 2020-12-16
16/12/2020 08:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2020-12-16
روحاني: ترامب مجرم وإرهابي ومارق وجبار!
13:30 | 2020-12-16
السيسي يستقبل محمد بن زايد اليوم.. وهذا ما سيبحثه الطرفان
13:00 | 2020-12-16
أوّل ظهور لخامنئي بعد أنباء تدهور صحته: سننتقم من قتلة قاسم سليماني!
12:30 | 2020-12-16
التحالف في اليمن: اقتراب تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"
11:30 | 2020-12-16
الحكومة السورية توافق على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي
11:00 | 2020-12-16
البحرين: لقاح كورونا مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين
فيديو
محمد وعبد المجيد لبنانيان اعتُقلا في ألمانيا.. سرقا مجوهرات تاريخية بقيمة 10 ملايين دولار! (فيديو)
Lebanon 24
محمد وعبد المجيد لبنانيان اعتُقلا في ألمانيا.. سرقا مجوهرات تاريخية بقيمة 10 ملايين دولار! (فيديو)
11:22 | 2020-12-16
16/12/2020 14:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
18:00 | 2020-12-15
16/12/2020 14:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-15
16/12/2020 14:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact