عربي-دولي

التحالف في اليمن: اقتراب تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"

Lebanon 24
16-12-2020 | 12:30
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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض" شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، مؤكداً أنّ عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.
 
وأشار التحالف إلى أنّ نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

الأطراف ملتزمة
يشار إلى أنّ "التحاف" كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية التام وكذلك "المجلس الانتقالي الجنوبي" في تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

كما كشف أنّ خطوات تنفيذ الشقّ العسكري لـ"اتفاق الرياض" بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أنّ عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسيّر بإشراف من قوات "التحالف".
 
حكومة يمنية من 24 وزيراً
يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
 
 
المصدر: العربية
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