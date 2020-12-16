التحالف في اليمن: اقتراب تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض" شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، مؤكداً أنّ عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.

وأشار التحالف إلى أنّ نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.



الأطراف ملتزمة

يشار إلى أنّ "التحاف" كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية التام وكذلك "المجلس الانتقالي الجنوبي" في تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".



كما كشف أنّ خطوات تنفيذ الشقّ العسكري لـ"اتفاق الرياض" بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أنّ عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسيّر بإشراف من قوات "التحالف".