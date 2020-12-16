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عربي-دولي
روحاني: ترامب مجرم وإرهابي ومارق وجبار!
Lebanon 24
16-12-2020
|
14:00
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علّق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانتهاء فترة ولاياته الرئاسية، واصفاً إياه بـ"المجرم والإرهابي والمارق والجبار" .
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن روحاني قوله في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء: "نحن سعداء جداً لرحيل ترامب الجبار.. ترامب المجرم كان أكثر رجل ينتهك القانون في الولايات المتحدة، ولم يرحم إيران حتى في قضية شراء لقاح "كورونا".. نحن لسنا سعداء بمجيء (جو) بايدن، لكننا سعداء برحيل ترامب الإرهابي المارق والجبار".
وأعرب روحاني عن الأمل في أن يسهم تصويت الشعب الأميركي لبايدن في التزام أميركا بالقانون والعودة إلى تعهداتها، قائلاً: "الصوت الذي منحه الشعب الأميركي لبايدن هو صوت التمسك بالقانون والالتزام بالتعهدات، وليس انتهاك القانون".
وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة، سواء اختارت إدارة بايدن انتهاج الطريق الصحيح أو انتهاج الطريق الخاطئ.
وفي ما يخص الاتفاق النووي لفت روحاني إلى أنّ الطريق أمام إدارة بايدن مفتوح لأجل العودة إلى الاتفاق النووي.
وأكد أنّ إيران ستعود إلى الالتزام بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي في حال عادت الدول 5+1 إلى تعهداتها، وأن بلاده تسعى إلى التعامل البناء مع الدول التي تختار انتهاج طريق التعامل البناء.
وتابع قائلاً: "نحن مفاوضون صعاب المراس، ونفاوض بحذر، لكن إذا وقعنا على اتفاق نلتزم به".
ولفت الرئيس روحاني إلى أنّ "إيران اليوم أكثر قوة وتطورا في المجال النووي من عام 2015.. أثناء مفاوضات النووي عام 2015 كنا نمتلك أجهزة طرد مركزي "IR1" و"IR2"، لكننا اليوم نمتلك أجهزة "IR6" و"IR8" المتطورة".
وشدد روحاني على أن إيران تريد الأمن والسلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم.
المصدر:
روسيا اليوم
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