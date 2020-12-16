عربي-دولي

السيسي يستقبل محمد بن زايد اليوم.. وهذا ما سيبحثه الطرفان

Lebanon 24
16-12-2020 | 13:30
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أعلنت الرئاسة المصرية، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم وليّ عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإتحادية.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في منشور على "فيسبوك": "يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
 
وأوضح أنّه "من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك". 
 
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