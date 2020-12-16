عربي-دولي

أوّل ظهور لخامنئي بعد أنباء تدهور صحته: سننتقم من قتلة قاسم سليماني!

Lebanon 24
16-12-2020 | 13:00
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أكّد المرشد الأعلى في إيران، علي الخامنئي، أنّ "القتلة والآمرين" باغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "يجب أن يدفعوا الثمن وسيتمّ الانتقام منهم بالتأكيد في أي وقت يكون ممكناً".
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن خامنئي قوله، اليوم الأربعاء، خلال استقباله أعضاء "لجنة إحياء الذكرى السنوية للفريق الشهيد قاسم سليماني" وأسرته، إنّ "تشييع الملايين للشهيدين سليماني و(نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق) أبو مهدي المهندس في العراق وإيران كان الصفعة الأولى للأميركيين إلا أنّ الصفعة الأقوى هي طرد أميركا من المنطقة"، مشدداً على أنّ "القتلة والآمرين باغتيال الشهيد سليماني يجب أن يدفعوا الثمن وسيتم الانتقام منهم بالتأكيد في أي وقت يكون ممكناً".
 
ويأتي ظهور خامنئي بعد الأنباء والتكهنات التي تحدّثت عن تدهور صحته، حيث كانت مجلة "نيوزويك" الأميركية زعمت يوم السبت الماضي، أنّ "خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته"، كما أشار الصحافي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنّ "خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران".
 
وزعم الصحفي المختص بالشأن الإيراني، أنّه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي، لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي.
 
وكان سليماني والمهندس قد قتلا في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق مطلع العام الحالي. 
 
المصدر: وكالة فارس
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