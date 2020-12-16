وصول أوّل دفعة من لقاح "كورونا" إلى السعودية

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح "كورونا" اليوم الأربعاء مؤكداً أنّ اللقاح سيتم توفيره للجميع خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتّى لمخالفي نظام الإقامة.

وأضاف الربيعة خلال مشاركته في "ملتقى ميزانية السعودية 2021" أنّ "السعودية تمكنت بنجاح في التعامل مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين"، مشيراً إلى "أنّنا شهدنا سباقاً دولياً على الأدوات الصحية مطلع الجائحة لكن السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل اعتبار ورفعنا عدد الأسرة في العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية". معالي وزير الصحة خلال ملتقى #ميزانية_2021: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أو دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة -بمشيئة الله- وتوفره للجميع في أقرب فرصة"#صحة_وطن pic.twitter.com/UjVnZfccrj — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 16, 2020

ونصح الوزير السعودي من يريد الحصول على لقاح "كورونا" بسرعة تسجيل اسمه عبر تطبيق "صحتي".



وغرد الوزير السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "للحصول على لقاح "كورونا" أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي، أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس".

للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس. https://t.co/5yczhhlpDY — توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 15, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية قد نشرت مراحل الحصول على لقاح "كورونا" والفئات المستهدفة في كل منها.



