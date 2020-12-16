وصول أوّل دفعة من لقاح "كورونا" إلى السعودية

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح "كورونا" اليوم الأربعاء مؤكداً أنّ اللقاح سيتم توفيره للجميع خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتّى لمخالفي نظام الإقامة.
وأضاف الربيعة خلال مشاركته في "ملتقى ميزانية السعودية 2021" أنّ "السعودية تمكنت بنجاح في التعامل مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين"، مشيراً إلى "أنّنا شهدنا سباقاً دولياً على الأدوات الصحية مطلع الجائحة لكن السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل اعتبار ورفعنا عدد الأسرة في العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية".
ونصح الوزير السعودي من يريد الحصول على لقاح "كورونا" بسرعة تسجيل اسمه عبر تطبيق "صحتي".
وغرد الوزير السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "للحصول على لقاح "كورونا" أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي، أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس".
وكانت وزارة الصحة السعودية قد نشرت مراحل الحصول على لقاح "كورونا" والفئات المستهدفة في كل منها.