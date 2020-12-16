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لافروف: السياسة الأميركية في شرق المتوسط غير بنّاءة!

Lebanon 24
16-12-2020 | 15:30
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ موسكو تعتبر سياسة الولايات المتحدة الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط "غير بناءة".
 
وفي أعقاب محادثات أجراها في العاصمة الكرواتية زغرب مع نظيره الكرواتي، غوردان رادمان، علق لافروف على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي اتهم موسكو بـ"زعزعة الاستقرار في المتوسط"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.
 
وقال لافروف: "أما سياسة الولايات المتحدة في شرق المتوسط فلا نزال نعتبرها غير بناءة". وأضاف: "وإليكم مثالاً وهو أنّ الولايات المتحدة تحظر عملياً على جميع دول المنطقة التعاون الطبيعي مع روسيا، أكان ذلك في المجال العسكري التقني أو على أي صعيد مهم آخر".

وكان بومبيو قد قال، يوم الثلاثاء، إنّ روسيا "تهدّد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى"، إلى جانب زعمه أنّ موسكو "تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، بسبب شراء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
المصدر: روسيا اليوم
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