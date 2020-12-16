لافروف: السياسة الأميركية في شرق المتوسط غير بنّاءة!

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ موسكو تعتبر سياسة الولايات المتحدة الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط "غير بناءة".

وفي أعقاب محادثات أجراها في العاصمة الكرواتية زغرب مع نظيره الكرواتي، غوردان رادمان، علق لافروف على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي اتهم موسكو بـ"زعزعة الاستقرار في المتوسط"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.