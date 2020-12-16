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سقوط مروحية قبالة ميناء جزائري.. وصيادون يوثقون الحادثة! (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2020 | 16:00
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أدّى سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية جزائرية من نوع "MS-25 Merlin" في عرض البحر، اليوم الأربعاء، إلى سقوط قتيل على الأقلّ، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين.

وأشار البيان، إلى أنّ المروحية سقطت، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء وفي حدود الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي، على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.
 
وأمر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث، بحسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.
 
وكنت الصحيفة ذكرت أنّ مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل سقطت في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي، لولاية تيبازة شمال غربي ميناء الصيد ببوهارون.

وأفادت الصحيفة بأنّ صيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة وهي تهوى، مباشرة نحو قاع البحر، وثّقوا الحادثة بكاميراتهم.

وأعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة أن غطاسين يشاركون في عمليات البحث، وفور سقوط المروحية سارع صيادون من ميناء بوهارون إلى مكان السقوط للبحث عن ناجين.
 


 
المصدر: وكالات
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