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إنذار كاذب يثير ذعرا في قاعدة جوية أميركية

Lebanon 24
16-12-2020 | 16:15
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بعد إطلاق تحذيرات عبر مكبرات الصوت من "هجوم جوي" وعبارات إنذار أخرى عانت قاعدة سلاح الجو الأميركية في ألمانيا من ذعر هجوم صاروخي محتمل.

ولا يزال الحدث العسكري الذي أدى إلى حالة التأهب في قاعدة رامشتاين الجوية، جنوب غربي ألمانيا يوم السبت غير واضح، لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن إحدى غواصاتها النووية نجحت في اختبار إطلاق أربعة صواريخ باليستية عابرة للقارات في نفس اليوم، وفقا لـ"foxnews".

 وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن بيان صادر من موسكو أن هذه الرؤوس الحربية الوهمية أطلقت من المحيط الهادئ وضربت أهدافا في شمال غربي روسيا. 

وقالت القاعدة في بيان نشر على فيسبوك:

"اليوم، تم إخطار مركز قيادة قاعدة رامشتاين الجوية عبر نظام إشعار تنبيه بإطلاق صاروخ في العالم الحقيقي في المسرح الأوروبي". "اتبع مركز القيادة الإجراءات المناسبة وقدم إخطارات دقيقة وفي الوقت المناسب إلى أفراد المجتمع العسكري في كايزرسلاوترن".
وأضافت القاعدة أن:

"الإطلاق "تم تقييمه بعد ذلك على أنه جزء من تدريب وليس تهديدًا لمنطقة KMC"، مشيرة إلى أن "الوضع واضح تماما".

وبينما كان هناك عدم يقين بشأن طبيعة الإطلاق، أطلقت صفارات الإنذار في القاعدة محذرة من: "هجوم جوي، هجوم جوي، البحث عن مخرج طوارئ، البحث عن مخرج طوارئ"، وفقا لتقارير Stars and Stripes.

وتابع التقرير أنه كان إنذارا كاذبا مماثل في هاواي  جعلت عناوين الصحف عام 2018 عندما أصدر مسؤولون عن طريق الخطأ تنبيه للجمهور أن الصاروخ يتجه نحو الجزر قبل تصحيح الخطأ بعد 38 دقيقة.

واختتم البيان بالقول: "نود أن نشكر أعضاء مركز القيادة لدينا على استجابتهم السريعة لضمان بقاء موظفينا على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة".
المصدر: سبوتنيك
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