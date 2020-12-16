عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات على شركتين إماراتيتين بتهمة التعامل مع إيران

Lebanon 24
16-12-2020 | 19:00
A-
A+
Doc-P-775591-637437398068396136.jpg
Doc-P-775591-637437398068396136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تشمل على وجه الخصوص شركتين مقرهما في الإمارات.

وتستهدف العقوبات الجديدة، حسب بيان صدر عن الخزانة، أربع شركات تتخذ اثنتان منها مقرهما في الشارقة (ALPHA TECH TRADING FZE وPETROLIANCE TRADING FZE) والأخريان في الصين (Petrochem وDonghai)، بالإضافة إلى مؤسسة نقل الغاز والكيميائيات الفيتنامية ومديرها التنفيذي، فو نغوك فونغ.

واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الشركات بمساعدة شركة Triliance الإيرانية للبتروكيماويات (وهي مدرجة على القائمة السوداء منذ يناير العام الماضي) في تصدير منتجاتها من خلال منحها خدمات النقل البحري وتنفيذ المعاملات المالية نيابة عنها.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول ومصالح المدرجين على القائمة السوداء والمؤسسات التابعة لهم بنسبة لا تقل عن 50% في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من تنفيذ أي معاملات معها.

كما هددت الخزانة بمعاقبة أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الشركات المدرجة على القائمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2020-12-16
20:00 | 2020-12-16
19:45 | 2020-12-16
19:00 | 2020-12-16
17:00 | 2020-12-16
16:15 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website