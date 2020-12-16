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عربي-دولي
واشنطن تفرض عقوبات على شركتين إماراتيتين بتهمة التعامل مع إيران
Lebanon 24
16-12-2020
|
19:00
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تشمل على وجه الخصوص شركتين مقرهما في الإمارات.
وتستهدف العقوبات الجديدة، حسب بيان صدر عن الخزانة، أربع شركات تتخذ اثنتان منها مقرهما في الشارقة (ALPHA TECH TRADING FZE وPETROLIANCE TRADING FZE) والأخريان في الصين (Petrochem وDonghai)، بالإضافة إلى مؤسسة نقل الغاز والكيميائيات الفيتنامية ومديرها التنفيذي، فو نغوك فونغ.
واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الشركات بمساعدة شركة Triliance الإيرانية للبتروكيماويات (وهي مدرجة على القائمة السوداء منذ يناير العام الماضي) في تصدير منتجاتها من خلال منحها خدمات النقل البحري وتنفيذ المعاملات المالية نيابة عنها.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول ومصالح المدرجين على القائمة السوداء والمؤسسات التابعة لهم بنسبة لا تقل عن 50% في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من تنفيذ أي معاملات معها.
كما هددت الخزانة بمعاقبة أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الشركات المدرجة على القائمة.
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