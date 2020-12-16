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الخرطوم ترحب بقرار الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي

Lebanon 24
16-12-2020 | 20:30
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رحبت وزارة المالية السودانية بقرار الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، موضحة أن ذلك يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنويا من المؤسسة الدولية للبلاد.

وأعلنت المالية السودانية في "تويتر"، عن ترحيبها ببيان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الذي أعرب فيه عن نية الحكومة الأمريكية بمساعدة السودان في إعفاء ديونه وتسوية المتأخرات للمؤسسات المالية الدولية.

وأشارت إلى أنها "تشيد بعزم الحكومة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار دولار، والتي ستتيح للسودان الحصول على منح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لأول مرة منذ 27 عاما".

وأكدت الوزارة السودانية أنه "سيكون للمجتمع الدولي دور أساسي في مسيرة استقرار الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية، وخاصة بعد قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي تم إعلانه يوم 14 ديسمبر 2020"، لافتة إلى أن هذا الأمر "يعتبر اعترافا بالتقدم الذي أحرزه السودان في إقامة الحوكمة الرشيدة، ويفتح الطريق أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة في نهضة السودان الاقتصادية".

كما شددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية على التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال معالجة التشوهات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو، وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة المجتمعات المهمشة والشباب والنساء. 

المصدر: روسيا اليوم
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