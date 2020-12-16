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توقعات باستمرار الحجر الصحي في ألمانيا حتى أبريل المقبل

Lebanon 24
16-12-2020 | 22:00
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قال رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغمري، إنه من المنتظر أن تستمر إجراءات الحجر الصحي، التي اتخذتها ألمانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حتى شهر نيسان المقبل.

وأوضح مونتغمري في حوار نشرته "مجموعة فونك الطبية"، اليوم الأربعاء، أنه "حتى لو بدأ التطعيم في وقت أبكر مما هو متوقع، فإن ذلك سيساعد في تحسين الوضع تدريجيا".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نتعايش مع إجراءات تقييدية مختلفة، على الأقل حتى عيد الفصح (بداية أبريل)". وحذر في نفس الوقت من التسرع عند اتخاذ قرار بإلغاء الحجر الصحي، حتى لو تحسن الوضع الوبائي رأس السنة الميلادية.

وأعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الوفيات، بلغ 952 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 
المصدر: وكالات
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