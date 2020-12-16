عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية تحذر من "خطر كبير" في 2021

Lebanon 24
16-12-2020 | 23:30
A-
A+
Doc-P-775603-637437412878068986.jpg
Doc-P-775603-637437412878068986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء في أوائل 2021. 

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا "هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي" خلال احتفالات نهاية العام.

وفي سياق متصل، سجلت ألمانيا مستوى قياسيًا جديدًا من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع بدء إغلاق أكثر صرامة، حيث أغلقت المتاجر والمدارس في محاولة لخفض أعداد الإصابات الجديدة التي تشهد ارتفاعا حادا.

وسجلت ألمانيا 179.8 حالة وفاة بين الإصابات الجديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بـ149 حالة وفاة لكل 100.000 شخص والذي سجله معهد روبرت كوخ، مركز مكافحة الأمراض في البلاد قبل أسبوع.

وقال المعهد إن الفيروس تجاوز أيضًا العدد الإجمالي اليومي السابق، حيث سجلت 16 ولاية ألمانية 952 حالة وفاة بالفيروس، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق لمعدل الوفيات اليومية الذي سجل يوم الجمعة والذي بلغ 598 حالة وفاة، وهو ما يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 23.427 حالة وفاة.

ونتيجة للارتفاع الهائل في أعداد الإصابات في أكتوبر فرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" في بداية نوفمبر/، والذي تم بموجبه أغلق الحانات والمطاعم ولكنه ترك المتاجر مفتوحة. ونجحت الإجراءات في وقف تصاعد منحنى الإصابات اليومية الجديدة، لكنها لم تنجح في خفضها، مما أدى إلى فرض قيود جديدة أكثر صرامة.

وكانت ألمانيا محط إشادة على نطاق واسع لنجاحها في الحد من تفشي المرض في الربيع، لكن تراخي الأفراد في الالتزام بقواعد التباعد والكمامة خلال الصيف، تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2020-12-16
22:30 | 2020-12-16
22:00 | 2020-12-16
21:30 | 2020-12-16
20:30 | 2020-12-16
20:00 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website