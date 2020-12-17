16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
العقوبات الأميركية على تركيا قابلة للإلغاء... شرط!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-12-2020
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت اوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن العقوبات الأميركية على تركيا تمثل حدًا ادنى وقابلة جدًا لللالغاء، و هي محاولة لجلب تركيا الى طاولة مفاوضات اقليمية واسعة، خاصة بعد التوترات بين تركيا و ايران، و من ضمنها القاء القبض على احد عشر شخصًا اغلبهم ايرانيون اتهموا بالتجسس على انقرة لحساب طهران. لكن المصادر تضيف ان هذه التوترات كلها تندرج في اطار الصعود و الهبوط في العلاقة بين البلدين من دون أن تؤثر على العلاقات الإستراتيجية، و التي تحتاجها انقرة بقدر ما تحتاجها طهران.
عربي-دولي
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
19:41 | 2020-12-16
16/12/2020 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2020-12-17
"الصحة العالمية": سنساعد منطقتَيْ آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضدّ "كورونا"
12:52 | 2020-12-17
فعاليته 97%.. لماذا لم يتلقّ بوتين لقاح كورونا حتى الآن؟
12:30 | 2020-12-17
زلزال قوي يهز المباني في العاصمة اليابانية!
12:00 | 2020-12-17
توقيف 6 أشخاص في العراق بحوزتهم جوازات سفر إسبانية مزورة
11:30 | 2020-12-17
دخول أميركية إلى المستشفى بعد حقنها باللقاح.. وفايزر تعلق
11:15 | 2020-12-17
غانتس يزعم أنه زار "كل الدول العربية سرا".. وهذا تعليقه على لبنان
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact