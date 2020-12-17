العقوبات الأميركية على تركية قابلة للإلغاء... شرط!

اعتبرت اوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن العقوبات الأميركية على تركيا تمثل حدًا ادنى وقابلة جدًا لللالغاء، و هي محاولة لجلب تركيا الى طاولة مفاوضات اقليمية واسعة، خاصة بعد التوترات بين تركيا و ايران، و من ضمنها القاء القبض على احد عشر شخصًا اغلبهم ايرانيون اتهموا بالتجسس على انقرة لحساب طهران. لكن المصادر تضيف ان هذه التوترات كلها تندرج في اطار الصعود و الهبوط في العلاقة بين البلدين من دون أن تؤثر على العلاقات الإستراتيجية، و التي تحتاجها انقرة بقدر ما تحتاجها طهران.