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عربي-دولي
العقوبات الأميركية على تركية قابلة للإلغاء... شرط!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-12-2020
|
06:54
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اعتبرت اوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن العقوبات الأميركية على تركيا تمثل حدًا ادنى وقابلة جدًا لللالغاء، و هي محاولة لجلب تركيا الى طاولة مفاوضات اقليمية واسعة، خاصة بعد التوترات بين تركيا و ايران، و من ضمنها القاء القبض على احد عشر شخصًا اغلبهم ايرانيون اتهموا بالتجسس على انقرة لحساب طهران. لكن المصادر تضيف ان هذه التوترات كلها تندرج في اطار الصعود و الهبوط في العلاقة بين البلدين من دون أن تؤثر على العلاقات الإستراتيجية، و التي تحتاجها انقرة بقدر ما تحتاجها طهران.
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