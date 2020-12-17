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تفجير لوكربي.. القضاء الأميركي ينوي ملاحقة ليبي

Lebanon 24
17-12-2020 | 08:00
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزارة العدل تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة أميركية فوق قرية لوكربي في إسكتلندا سنة 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن الليبي الذي تسعى الولايات المتحدة لتسلمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود وهو موقوف حاليا في ليبيا.

ويشتبه المحققون في أن مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصرا في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هو الذي تولى مهمة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة.

وفي 1991، وجه القضاءان الأميركي والإسكتلندي الاتهام إلى اثنين من عناصر الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.

وبرأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في الهجوم، بالسجن لمدى الحياة قبل أن تخفف عقوبته إلى السجن لمدة 27 سنة على الأقل.

لكنّ المقرحي خرج من السجن في 2009 لأسباب طبية، وتوفي بعد ثلاث سنوات في بلده.

وفي العام 2003 اعترفت ليبيا رسميا بمسؤوليتها عن هجوم لوكربي وتم دفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا.

وبعد مقتل القذافي، سافر محققون أميركيون إسكتلنديون إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون فيها.
المصدر: وكالات
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