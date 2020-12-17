فيديو التحية بين شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي يثير تفاعلا.. شاهدوا ماذا فعلا

🎦 مهما كانت المنافسة مع خصمك ..فهذا لا يمنع التحلي بالرقي والروح الرياضية في مثل هذه المواقف 🇶🇦👌
لفتة جميلة من الشيخ #جوعان_بن_حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بتوجيه التحية لأعضاء الملف السعودي المنافس على استضافة دورة الألعاب الآسيوية #اسياد2030 @agdoha2030 @JoaanBinHamad pic.twitter.com/82kv4HXK6G
— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) December 16, 2020
🎦 مهما كانت المنافسة مع خصمك ..فهذا لا يمنع التحلي بالرقي والروح الرياضية في مثل هذه المواقف 🇶🇦👌
لفتة جميلة من الشيخ #جوعان_بن_حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بتوجيه التحية لأعضاء الملف السعودي المنافس على استضافة دورة الألعاب الآسيوية #اسياد2030 @agdoha2030 @JoaanBinHamad pic.twitter.com/82kv4HXK6G
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad
.#اسياد2030 pic.twitter.com/xu1GUjxTEp
— علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 16, 2020
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad