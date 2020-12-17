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عربي-دولي
بايدن يكشف عن خطته في الـ 100 يوم الأولى.. وسفير من هوليوود يمثل أمريكا بالصين
Lebanon 24
17-12-2020
|
10:30
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أفادت صحيفة " هوليوود ريبورتر"، بأن هناك احتمال تعيين رئيس مجلس إدارة والمدير العام السابق لشركة "وولت ديزني" الأميركية، روبرت إيغر، سفيرا للولايات المتحدة في بريطانيا أو الصين.
ووفقا للمصادر، يعد إيغر مرشحا أساسيا للرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب السفير في لندن أو بكين.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مصادر الصحيفة، هناك مرشح آخر لمنصب سفير في عهد بايدن وهو جيفري كاتسينبيرغ، المنتج والمدير العام لشركة "دريم ووركس أنيميشن".
وقد شغل إيغر منصب المدير العام في "وولت ديزني" في فترة بين عام 2005 وعام 2020.
وقد ترك إيغر منصبه في شباط وفي الوقت الحالي يعمل كرئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة.
بايدن يجتمع بحكام
على جانب آخر، ناقش الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الخميس، قضية مكافحة فيروس كورونا المستجد مع حكام الولايات.
وقد شارك في اللقاء معه أكثر من 30 محافظا للولايات، ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ومنسقي بايدن في قضية فيروس كورونا المستجد.
وأشار بايدن إلى أن سلطات الولايات لم تتلقى حتى الآن الدعم الكافي في مكافحة كوفيد-19. كما أكد الرئيس المنتخب على أهدافه للمئة يوم الأول من عمل إدارته، من ضمنها تأمين 100 مليون جرعة لقاح للمواطنين الأميركيين.
المصدر: سبوتنيك
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