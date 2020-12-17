عربي-دولي

الأزمة الخليجية.. تأجيل قمة دول التعاون والسعودية تسعى إلى انفراجة

Lebanon 24
17-12-2020 | 09:10
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نشرت قناة "روسيا اليوم" تقريراً نقلت فيه عن مصادر مطلعة قولها لوكالة "رويتزر" إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى كانون الثاني في الوقت الذي تعمل فيه أطراف خلاف مرير، أدى إلى مقاطعة قطر، من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس.
وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.
وأفادت أربعة مصادر مطلعة أنّها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في كانون الأول ولم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.
وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
وصرح المصدر "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة.. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا وشهورا".
وذكر مصدر آخر قريب من الملف أنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
السعودية تأخذ زمام المبادرة بشأن قطر
إلى ذلك، صرح دبلوماسي أجنبي في المنطقة، بأنه يتوقع أيضا مشاركة كاملة في القمة، وأن اتفاقا أوليا قد يعقبه جمود جديد.
وأضاف أن السعوديين أكثر تحمسا على ما يبدو من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأيركي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.
وأوضح الدبلوماسي أن "السعوديين يحرصون على أن يظهروا لبايدن أنهم صناع سلام ومنفتحون على الحوار"، وأضاف أن البلد الخليجي المتمتع بالنفوذ سيتمكن على الأرجح من إقناع الحلفاء المترددين بالانضمام إليه.
من جهته، قال دبلوماسي عماني كبير، إن بعض المسائل مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب مزيدا من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث، وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.
وأضاف الدبلوماسي العماني "أرى ضوءا في نهاية النفق".
وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.
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