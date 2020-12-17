انطلاق حملة التطعيم ضدّ "كورونا" في السعودية.. ووزير الصحة يتلقى جرعة من اللقاح

انطلقت اليوم الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضدّ فيروس "كورونا" في السعودية، في مركز تمّ تجهيزه في العاصمة الرياض.

ودشن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الحملة بتلقيه جرعة من اللقاح، وأعلن في تصريحات أنّ "اليوم بداية انفراج الأزمة بتدشين أكبر حملة تطعيم ضد "كورونا" في السعودية"، مؤكداً أنّه "سيكون لدينا مركز لقاحات في جميع مناطق المملكة واللقاح للمواطن والمقيم سيكون اختيارياً، ولن يكون اجبارياً".

#فيديو وزير #الصحة يتلقى أولى جرعات لقاح #كورونا pic.twitter.com/SndMOP0QQE — جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) December 17, 2020

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وزير الصحة يتلقى الآن جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .



- pic.twitter.com/o3yVqfepW4 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 17, 2020





وكان الربيعة أعلن، أمس الأربعاء، أنّ المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات "كوفيد-19"، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وشدّد الربيعة على أنّ اللقاح آمن، مشيراً إلى أنّه "سيتم توفير اللقاح في مدن أخرى بالمملكة خلال الأيام القليلة المقبلة"، لافتاً إلى أنّ "حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" ستستمر لعدة أشهر وسيكون لدينا أكثر من مصدر للقاحات، وسيتم اعتمادها وتوفيرها".

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لـ"كوفيد-19" من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.