اجتماعات يومية في البيت الأبيض.. واشنطن تؤكد: حملة القرصنة مستمرّة وكبيرة!

أعلنت الحكومة الأميركية أنّ حملة القرصنة الأخيرة التي تعرّضت لها وكالات فدرالية "مستمرة وكبيرة"، مؤكدة أنها أثرت على شبكاتها، فيما أشارت تقارير إلى أنّ البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية عاجلة بمشاركة مسؤولين من وكالات متعددة، لمعالجة اختراق الأنظمة المعلوماتية الأميركية.



ونقلت شبكة "الجزيرة" عن مصادر مطلعة قولها إنّ "متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسّسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، وأنّ هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد".



وقال بيان مشترك لمكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني والمخابرات الوطنية، إنّ "الوضع يتطور، وإنّ العمل جار لمعرفة الحجم الكامل للهجمات".



وأكد البيان أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق ويجمع المعلومات الاستخباراتية، لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات ومتابعتها ووضع حد لها.



من جانبها كشفت شبكة "بلومبيرغ" أنّ البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية عاجلة بمشاركة مسؤولين من وكالات متعددة، لمعالجة اختراق الأنظمة المعلوماتية الأميركية.



ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير قوله إنّ مسؤولي المصالح المعلوماتية يقدمون معطيات للمحققين، لكن لا يزال من غير الواضح المدة التي ستستغرقها عملية التحقيق. ونقلت شبكة "الجزيرة" عن مصادر مطلعة قولها إنّ "متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسّسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، وأنّ هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد".وقال بيان مشترك لمكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني والمخابرات الوطنية، إنّ "الوضع يتطور، وإنّ العمل جار لمعرفة الحجم الكامل للهجمات".وأكد البيان أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق ويجمع المعلومات الاستخباراتية، لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات ومتابعتها ووضع حد لها.من جانبها كشفت شبكة "بلومبيرغ" أنّ البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية عاجلة بمشاركة مسؤولين من وكالات متعددة، لمعالجة اختراق الأنظمة المعلوماتية الأميركية.ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير قوله إنّ مسؤولي المصالح المعلوماتية يقدمون معطيات للمحققين، لكن لا يزال من غير الواضح المدة التي ستستغرقها عملية التحقيق.

بالمصادفة

إلى ذلك، نقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر في الكونغرس، وفي شركة "فاير آي" (FireEye) للأمن السيبراني، أن الاختراق الإلكتروني الذي ربطه المسؤولون الأميركيون بالاستخبارات الروسية، اكتشف بالمصادفة.



وأفاد الموقع بأنّ تحقيقاً أجرته شركة "فاير آي"، على خلفية تعرض شبكتها للاختراق، كان السبب وراء اكتشاف القرصنة التي تعرضت لها نحو 12 وكالة فدرالية أميركية.

وأوضح أنّ تحقيق "فاير آي" كشف عن وجود ثغرة خطيرة في برنامج طورته شركة "سولار ويندز" (SolarWinds) وتستخدمه وكالات فدرالية وشركات أميركية كبرى.



وذكر الموقع أنه ليس معروفاً بالضبط المدة التي استغرقتها شركة "فاير آي" لاكتشاف تعرضها للاختراق، مؤكداً أن الثغرة منحت المخترقين أشهراً من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الداخلية لوكالات فدرالية، من بينها وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي.

تنسيق الرد

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، قد قطع زيارة إلى أوروبا للعودة إلى واشنطن، لتنسيق الردّ على الاختراق الإلكتروني الذي استهدف مؤسسات عدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ بعض أقسام وزارة الدفاع الأميركية كانت من بين الوكالات التي نجح قراصنة الإنترنت في اختراقها. كما شمل الهجوم وزارة الخارجية والمعاهد الوطنية للصحة ووزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي وشركات خاصة.



وكانت مصادر أمنية أميركية قالت في وقت سابق إنّ مجموعات من القراصنة الروس، تابعة للأجهزة الأمنية الروسية، هي المسؤولة عن عملية اختراق واسعة النطاق ضد أهداف أميركية.



وأكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن استخدام روسيا الهجمات السيبرانية ضد الولايات المتحدة هو أمر ثابت ومتكرر. وقال في مقابلة إذاعية إن "روسيا حاولت التدخل في الانتخابات في الأعوام 2008 و2012 و2016".



وحمّل كبير" الديمقراطيين" في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مارك وورنر، روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي تعرض لها عدد من المؤسسات الأميركية.



غير أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف نفى الاتهامات الأميركية لبلاده بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة. وقال بيسكوف إن الأميركيين يستمرون في توجيه الاتهامات للروس في كل الأعمال التي تستهدفهم.