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تركيا تصعد التحدي: لن نتراجع عن امتلاك "إس-400"

Lebanon 24
17-12-2020 | 10:21
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أعربت تركيا، الخميس، عن إصرارها على امتلاك منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، مؤكدة أنها "لن تتراجع" عنها، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة لدفعها لاتخاذ تلك الخطوة.

وقال مولود تشاووش أوغلو: "لن نتراجع عن امتلاك منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية".
واعتبر وزير الخارجية التركي في لقاء مع قناة "كانال 24"، أن قرار العقوبات "خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية"، مضيفا أنه "اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات الأميركية لن تتمكن من "الإضرار بالصناعات الدفاعية التركية".
وأضاف في مؤتمر عبر الفيديو بثه التلفزيون، إن العقوبات تظهر "موقفا عدائيا من جانب الولايات المتحدة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي".
واعتبر أردوغان أن "المشكلات التي ستحدثها العقوبات الأميركية، سيتم التغلب عليها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لانخراطها في تعاملات مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لـهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في مناسبات عدة أن شرائها منظومة إس 400 يخاطر بأمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسة العسكرية الأميركية، ويقدم دعما مجزيا لقطاع الدفاع الروسي وتدخلا روسيا في القوات التركية المسلحة والصناعات الدفاعية".
المصدر: "سكاي نيوز
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