روحاني: واثق بعودة أميركا للاتفاق النووي وأنها سترفع العقوبات عن طهران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن لدى طهران الثقة من عودة الولايات المتحدة الأميركية لالتزاماتها في الاتفاق النووي، وأيضا من أنها سترفع العقوبات المفروضة على إيران.

وصرح روحاني خلال اجتماع لمدراء البلديات في وزارة الداخلية الإيرانية: "هناك ثقة من أن أميركا ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع العقوبات"، مضيفا "يجب أن نجعل العقوبات غير فعالة، كما يجب ألا يكون هناك تأخير لمدة ساعة في رفعها".وأوضح روحاني: "ليس لدي شك في أن مقاومة الأمة المستمرة منذ ثلاث سنوات ستجبر الحكومة الأميركية على الرضوخ للشعب الإيراني".وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت هذه المرة فردا، بالإضافة لخمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن "وزارة الخزانة صنفت أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات البتروكيماويات الإيرانية التي تنتجها شركة تريليانس بتروكيميكال، التي صنفتها الوزارة في كانون الثاني 2020".واستهدفت العقوبات شركة "دونغاي" الدولية لإدارة السفن و"بتروكيم ساوث إيست"، ومقرهما الصين، و"ألفا تيك تريدنغ" و"بترولاينس تريدنغ"، ومقرهما الإمارات"، كما صنفت الخارجية الأميركية شركة نقل الغاز والكيماويات الفيتنامية وعضوها المنتدب.