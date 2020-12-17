زلزال قوي يهز المباني في العاصمة اليابانية!

وقع زلزال كبير هزّ عدداً من المباني في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد.

وونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قولها إنّ "زلزالاً بلغت قوته 4.6 درجة هز شرق اليابان اليوم الخميس".

وذكرت الوكالة أنّ "مركز الزلزال يقع في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو"، مضيفة أنّه "لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد عاتية (تسونامي)".



وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ذكرت أنّ "زلزالاً بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها"، مضيفة أنه ليس هناك تهديد من حدوث "تسونامي"، ولم تعلن وقوع أى إصابات بين الأفراد أو الممتلكات.