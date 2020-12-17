عربي-دولي

"الصحة العالمية": سنساعد منطقتَيْ آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضدّ "كورونا"

Lebanon 24
17-12-2020 | 13:00
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أعلنت منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، سوكورو إسكالانتي، أنّ المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس "كورونا" في آسيا والمحيط الهادئ في نيسان من العام 2021.

وذكرت أنّه سيتم تسليم اللقاحات من خلال "COVAX"، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، بحسب ما تقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية. 

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن إسكالانتي قولها: "من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع "COVAX". وكجزء من "COVAX"، نتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021".

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس "كورونا".
المصدر: روسيا اليوم
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