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عربي-دولي
خطّط لتنفيذ هجوم شبيه بـ"11 أيلول".. "الطيار المتطرف" أمام القضاء الأميركي!
Lebanon 24
17-12-2020
|
13:30
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أعلن القضاء الأميركي، أمس الأربعاء، أنه تمّ تسليم الولايات المتحدة شخصياً كينياً مقرباً من "حركة الشباب الصومالية" المتطرفة كان قد أوقف في 2019 في الفلبين، موضحاً أنه متّهم بالتحضير لهجوم بطائرة على أحد المباني، مثل ما حدث في هجمات 11 أيلول 2001.
وقالت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن، أودري شتراوس إنّ شولو عبدي عبد الله الذي كان يعمل بأمر من قيادة "حركة الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" تدرب على الطيران في الفلبين بهدف خطف طائرة وتحطيمها في مبنى أميركي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدعية قولها في بيان "هذه العودة إلى هجمات 11 أيلول 2001 المروعة، هي تذكير قوي بأن الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب تواصل رغبتها في قتل المواطنين الأميركيين ومهاجمة الولايات المتحدة".
وأوضح البيان أن عبد الله وصل إلى الفلبين في 2016 وتلقى دروسا في الطيران بين 2017 و2019 حتى حصل على رخصته.
وأثناء فترة تدريبه، تعرف على كل أجهزة السلامة في الطائرة وطريقة الوصول عنوة إلى قمرة القيادة، بحسب البيان. كما استفسر عن "أطول مبنى في مدينة أميركية كبيرة"، وفق مكتب المدعية العامة دون تحديد المدينة أو المبنى الذي كان يستهدفه أو ما إذا كان قد تم تحديد موعد للهجوم.
وفي نيويورك، سيواجه عبد الله (30 عاماً) 6 تهم تتعلق بالإرهاب من بينها التآمر لاغتيال مواطنين أميركيين والتآمر لتدمير طائرة والتآمر لتنفيذ هجمات عبر الحدود.
وفي حال إدانته، ستتراوح عقوبته بين السجن 20 عاماً ومدى الحياة.
المصدر: سكاي نيوز
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