عربي-دولي

لافروف استقبل نظيره السوري في موسكو.. وهذا ما بحثه الجانبان

Lebanon 24
17-12-2020 | 14:30
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بحث وزيرا خارجية روسيا وروسيا، سيرغي لافروف  فيصل المقداد، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في اجتماع جرى في العاصمة الروسية موسكو.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري: "زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر الاتفاقات بدون أي تأخير".

ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، مشيراً إلى أن المعلم قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات، معرباً عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح في تطوير التعاون.

من جهته أشار المقداد إلى الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية السورية معرباً عن أمله في زيارة ناجحة لموسكو.

وأضاف المقداد: "الهدف الاستراتيجي الرئيسي هو المضي قدما، بما بناه الرئيسان، بشار الأسد وفلاديمير بوتين، في العلاقات بين البلدين يجب أن يظل كما هو وأن يكون ذا طبيعة استراتيجية".

وقال المقداد "اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني للسيد سيرغي لافروف والحكومة الروسية على كرم الضيافة وأتطلع إلى لقاء صديقي لافروف في دمشق في المستقبل القريب".
 
ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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