بعد إصابة ماكرون.. شخصيات سياسية تعزل نفسها وماذا عن زوجته؟

بعد إعلان إصابة رئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا، بحسب ما اعلن مكتبه الإعلامي، دخل عدد من الرؤساء والشخصيات السياسية الحجر إلا حين التأكد من إصابتهم أم لا.

وبحسب مكتب زوجة الرئيس الفرنسي، لم تظهر على بريجيت ماكرون أعراض كورونا لكنها ستخضع للحجر والفحص.

و وضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 كانون الأول الحالي بعدما التقى الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُثبتت إصابته بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.



وقال قصر مونكلوا في بيان نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية" إن سانشيز "سيخضع من دون تأخير لفحص لمعرفة وضعه" كما أنه "سيلتزم حجرا حتى 24 كانون الأول، عندما سيكون قد مضى 10 أيام على لقائه الرئيس ماكرون في باريس".

من جهة أخرى، نشرت "رويترز" خبراً يفيد بان الفحوص أثبتت عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا.

ودخل رئيس وزراء بلجيكا الحجر الصحي بعد مخالطة ماكرون.