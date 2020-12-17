عربي-دولي

بعد إصابة ماكرون.. شخصيات سياسية تعزل نفسها وماذا عن زوجته؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 14:03
A-
A+

Doc-P-775853-637438115273639128.jpg
Doc-P-775853-637438115273639128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان إصابة رئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا، بحسب ما اعلن مكتبه الإعلامي، دخل عدد من الرؤساء والشخصيات السياسية الحجر إلا حين التأكد من إصابتهم أم لا.
 
وبحسب مكتب زوجة الرئيس الفرنسي، لم تظهر على بريجيت ماكرون أعراض كورونا لكنها ستخضع للحجر والفحص.
 
ووضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 كانون الأول الحالي بعدما التقى الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُثبتت إصابته بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وقال قصر مونكلوا في بيان نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية" إن سانشيز "سيخضع من دون تأخير لفحص لمعرفة وضعه" كما أنه "سيلتزم حجرا حتى 24 كانون الأول، عندما سيكون قد مضى 10 أيام على لقائه الرئيس ماكرون في باريس".
 
من جهة أخرى، نشرت "رويترز" خبراً يفيد بان الفحوص أثبتت عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا.
 
ودخل رئيس وزراء بلجيكا الحجر الصحي بعد مخالطة ماكرون.
 
كما عزل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نفسه لعقده اجتماعات قبل أيام مع ماكرون. 
 
 
 
 

المصدر: وكالات-لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:37 | 2020-12-17
20:30 | 2020-12-17
20:00 | 2020-12-17
19:45 | 2020-12-17
19:30 | 2020-12-17
18:30 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website