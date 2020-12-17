أمير قطر يغرد بعد إصابة ماكرون بكورونا

غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع "تويتر" عقب إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأمير: "تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كوفيد-19".

تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس @EmmanuelMacron وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كوفيد-19.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة