عربي-دولي

ماذا كشف الطيار التركي المتهم بمساعدة كارلوس غصن في هروبه؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 17:46
A-
A+
Doc-P-775901-637438246361556742.jpg
Doc-P-775901-637438246361556742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الطيار التركي نويان باسين المتهم بمساعدته كارلوس غصن في رحلة هروبه المثيرة من اليابان إنه لم يكن على علم بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كان على متن الطائرة.

وجاءت تصريحات باسين تزامنا مع استمرار النظر في القضية المرفوعة ضده وعدد من موظفي شركة طيران تركية.

وأضاف قبل جلسة المحاكمة إنه لم يعلم بأن غصن كان على متن تلك الطائرة سوى من التقارير الإعلامية بعد الرحلة، مؤكدا أنه قاد الرحلة مثلما طلبت منه الشركة، ولم تكن لديه فرصة للتدخل في أي مرحلة من مراحل عملية هروب غصن.

وأوضح لوكالة "رويترز" قائلا: "حتى وإذا أردنا ذلك، فليست هناك أي إمكانية أمامنا للتدخل لأن السلطات المحلية تتحكم في الأمر تماما. لم تكن لدينا أي علاقة بعملية الهروب، ولم نقم سوى بتسيير الرحلة".

وألقي القبض على غصن في اليابان أواخر عام 2018 ووجهت إليه اتهامات بعدم الإفصاح عن راتبه الحقيقي في الشركة واستخدام أموالها لأغراض شخصية، وهي اتهامات ينفيها.

وكان غصن ينتظر محاكمته وهو قيد الإقامة الجبرية في منزله باليابان، عندما فر في ديسمبر من العام الماضي إلى مسقط رأسه في بيروت عبورا باسطنبول.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:37 | 2020-12-17
20:30 | 2020-12-17
20:00 | 2020-12-17
19:45 | 2020-12-17
19:30 | 2020-12-17
18:30 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website