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بعد لقائها ماكرون.. هذه هي نتيجة اختبار "كوفيد – 19" لميركل

Lebanon 24
17-12-2020 | 20:30
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أكدت متحدثة باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل التقت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك أجرت اختبار كورونا، وكانت النتيجة سلبية.

ونقلت قناة "Welt" الألمانية عن المتحدثة قولها: "المستشارة، كما هو الحال دائما، بعد أيام قليلة من عقد قمة المجلس الأوروبي، أجرت اختبار خاص بـ(كوفيد – 19)، وكانت نتيجته سلبية".

وأشارت المتحدثة الرسمية، إلى أنه "وفقا لقواعد الحماية من عدوى سارية خلال فترة القمة، كانت ميركل ترتدي كمامة وقاية خاصة من طراز FFP2".

وأعلن قصر "الإليزيه" إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، وأنه سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: إنترفاكس
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