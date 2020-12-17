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البابا فرنسيس: لتحويل الأموال المستخدمة في التسلّح للتصدّي لمشكلات مثل جائحة كورونا

Lebanon 24
17-12-2020 | 21:30
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دعا البابا فرنسيس زعماء العالم على تحويل الأموال المستخدمة في التسلح للتصدي لمشكلات مثل جائحة كوفيد-19 وضمان وصول اللقاحات للفقراء والدول الأضعف.

  
وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في الأول من كانون الثاني، كرر البابا فرنسيس أيضا دعوته لإنشاء صندوق عالمي بالأموال المخصصة للسلاح من أجل استخدامها بدلا من ذلك للمساعدة في القضاء على الفقر.
  
وقال: كم هي الموارد التي تُنفق على التسلح، لا سيما الأسلحة النووية، والتي يمكن استخدامها في أولويات أكثر أهمية مثل ضمان سلامة الأفراد ونشر السلام والتنمية البشرية المتكاملة ومكافحة الفقر وتوفير الرعاية الصحية.
  
وأضاف: "المشكلات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 الحالية والتغير المناخي جعلت هذه التحديات أكثر وضوحا".
  
وأضاف البابا: "يا له من قرار شجاع أن يتقرر إنشاء صندوق عالمي بالأموال التي تُنفق على الأسلحة والنفقات العسكرية الأخرى من أجل القضاء على الجوع والمساهمة في تنمية الدول الأشد فقرا".
 
وتابع قائلا: "أُجدد مناشدتي للزعماء السياسيين والقطاع الخاص بألا يدخروا جهدا لضمان وصول اللقاحات المقاومة لكوفيد-19 والتقنيات الأساسية اللازمة للاعتناء بالمرضى للفقراء والأكثر ضعفا".

 
 
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