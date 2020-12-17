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أردوغان للكاظمي: ندعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه

Lebanon 24
17-12-2020 | 22:30
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة: "تركيا تولي أهمية لحماية وحدة أراضي العراق وكيانه السياسي، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار".

وأضاف: "نعتبر كافة أطياف الشعب العراقي أشقاء لنا بغض النظر عن الطائفة أو العرق"، مشيرا إلى إمكانية تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا.

وتابع: "مع إصلاح خط الأنابيب الذي دمره تنظيم داعش الإرهابي، نرغب في ضخ نفط كركوك إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر".

وشدد الرئيس التركي على أن حكومة بلاده تؤكد ضرورة اعتبار "قضية المياه مجالا للتعاون وليس النزاع بين البلدين".

وأوضح أردوغان، أن "المنطقة لن تنعم بالسلام قبل أن يتم سحق رأس الإرهاب بالكامل، وأنه لا مكان أبدا لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) في مستقبل تركيا والعراق وسوريا".

وأشار إلى أنه سيجري زيارة إلى العراق لعقد اجتماع المجلس الاستراتيجي التركي - العراقي رفيع المستوى في أقرب وقت.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، على أن "الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق"، مشيرا إلى "عدم السماح بأي عمل يهدد تركيا من الأراضي العراقية".

وأضاف الكاظمي: "نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وقد وقعنا مع تركيا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وعدم التهرب".

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