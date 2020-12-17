إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر

أمرت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، بحبس سبعة متهمين على خلفية قضية تحرش جديدة هزت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.واشتهرت القضية، بعدما طالبت فتاة مصرية تدعى بسنت، عبر حسابها على موقع توتير بمساعدتها بعد أن تعرضت لتهديدات بالقتل وتشويه جسدها بـ"ماء النار" إثر تقديمها شكوى إلى الشرطة بتعرضها لتحرش جنسي من قبل عدة أشخاص في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وبدأت القصة، عندما لاحق المتهمون الفتاة بأحد شوارع مدينة "ميت غمر"، حيث قاموا بملامسة أجزاء من جسدها، قبل أن تهرع إلى أحد المقاهي.وبعد وقت قصير خرجت الفتاة من المقهى ظنا أن المتهمين قد غادروا، لتفاجأ بأنهم لا زالوا هناك في انتظارها حيث قاموا مرة أخرى بتتبعها والتحرش بها.وقد لجأت الفتاة اليائسة إلى معرض سيارات، حيث لقت مساعدة من جانب صاحب المعرض، ونقلها إلى محل إقامته، فيما فر المتحرشون مستقلين سيارة ودراجة بخارية.لم تتوقف معاناة الفتاة عند هذا الحد، فلم تسلم من تهديدات أقارب ومحامي المتحرشين عبر الإنترنت، والتي تضمنت تشهيرا وتشويها لسمعتها.وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن الشرطة تمكنت من معرفة المتهمين ورقمي السيارة والدراجة اللتان استقلوهما من خلال فحص كاميرات المراقبة.