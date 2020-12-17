عربي-دولي

بالأرقام.. وفيات كورونا في أوروبا تتخطى "الحاجز المخيف"

Lebanon 24
17-12-2020 | 20:37
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أضحت أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بوباء "كوفيد-19"، وفق تعداد أنجزته وكالة "فرانس برس"، قبيل الساعة 15:00 بتوقيت غرينتس، استنادا إلى بيانات معلن عنها من قبل السلطات الصحية.

وبلغ العدد الإجمالي للدول والمناطق ال52 في المنطقة الأوروبية التي تمتد شرقا حتى أذربيجان وروسيا، 500 ألف و69 وفاة في مقابل 23 مليونا و59 ألفا و233 إصابة معلنة.

وفي المرتبة الثانية، تأتي أميركا اللاتينية والكاريبي مع 477 ألفا و404 وفيات و14 مليونا و229 ألفا و617 إصابة، والولايات المتحدة وكندا (321 ألفا و287 وفاة من 17 مليونا و463 ألفا و834 إصابة).

وفي المركز الموالي جاءت آسيا بـ (208 آلاف و149 وفاة من أصل 13 مليونا و258 ألفا و651 إصابة) والشرق الأوسط (85 ألفا و895 وفاة من 3 ملايين و713 ألفا و430 إصابة) وإفريقيا (57 ألفا و423 وفاة).

وباتت أوروبا أكبر بؤرة للوباء منذ تشرين الأول إلى جانب الولايات المتحدة. وسبق أن كانت مركزا للجائحة أيضا بين آذار ونيسان.

وسجلت وفاة 37 ألف شخص تقريبا في الأيام السبعة الأخيرة (36 ألفا و895)؛ وهو مستوى قياسي منذ بدء الجائحة، والثلاثاء سجلت 6800 حالة وفاة في غضون 24 ساعة وهو العدد الأكبر منذ سنة.
 
وفي الإجمال، أظهرت آخر البيانات المتوافرة أن ستة تقريبا من كل عشر وفيات سجلت في خمس دول هي إيطاليا (66 الفا و537 وفاة من أصل مليون و888 ألفا و144 إصابة) والمملكة المتحدة (65 ألفا و520 وفاة من أصل مليون و913 ألفا و277 إصابة).

وشملت قائمة الدول الخمس فرنسا بـ (59 ألفا و361 وفاة من أصل مليونين و409 آلاف و62 إصابة) وروسيا (49 ألفا و151 وفاة من بين مليونين و762 ألفا و668 إصابة) وإسبانيا (48 ألفا و596 وفاة من أصل مليون و773 ألفا و290 إصابة).
المصدر: سكاي نيوز
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