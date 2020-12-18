عربي-دولي

واشنطن لأنقرة: إس-400 يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية

Lebanon 24
18-12-2020 | 07:30
A-
A+
Doc-P-776031-637438718690389622.jpg
Doc-P-776031-637438718690389622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن شراء أنقرة نظام إس-400 الصاروخي الروسي، يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأميركية.

وأضاف بومبيو خلال حديثه مع جاويش أوغلو، أن شراء أنقرة منظومة صواريخ إس-400 الروسية، يسمح لموسكو بالوصول إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، الخميس.
وجاءت المحادثة الهاتفية بين بومبيو وجاويش أوغلو في إطار مناقشة فرض الولايات المتحدة للعقوبات في 14 ديسمبر على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400.

ودعا بومبيو تركيا إلى حل مشكلة صفقة صواريخ إس-400 الروسية بطريقة تتماشى مع تاريخ العلاقات الثنائية الممتدة لعقود من التعاون في قطاع الدفاع، وإعادة الالتزام بإجراءت حلف شمال الأطلسي بشراء أسلحة قابلة للتشغيل البيني لدول الحلف.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الهدف من العقوبات هو منع روسيا من الحصول على إيرادات كبيرة وزيادة نفوذها، ولا تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2020-12-18
08:45 | 2020-12-18
08:15 | 2020-12-18
06:45 | 2020-12-18
23:44 | 2020-12-17
23:30 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website