أردوغان يستقبل الكاظمي على "النمط العراقي"! (فيديو)

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفل استقبال على النمط العراقي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لأنقرة، يوم أمس الخميس.

ونشر السفير التركي في بغداد فاتح يلديز، فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" لمغنٍّ وهو يؤدي أغنية "يمّ العيون السود" للمطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي، وأرفقه بعبارة: "رئيس الجمهورية التركية يستقبل ضيوفه العراقيين. بالتأكيد على النمط العراقي".

رئيس الجمهورية التركية يستقبل ضيوفه العراقيين. بالتأكيد على النمط العراقي :) pic.twitter.com/JOaS2vpDhx — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) December 17, 2020

يذكر أن الكاظمي وصل يوم أمس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد حكومي.



وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي في أنقرة، أن الزيارة التي سيجريها الكاظمي تتضمن بحث ملفات أمنية واقتصادية وتجارية، إلى جانب المياه والحدود ومنح تأشيرات الدخول لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.