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الإعصار ياسا دمر قرى في فيجي واودى بشخصين على الأقل

Lebanon 24
18-12-2020 | 10:00
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دمر إعصار ياسا الضخم قرى بأكملها أثناء اجتياحه أرخبيل فيجي، وفق ما اعلنت وكالات الإغاثة اليوم، مع تأكيد حالتي وفاة من بينهما رضيع، فيما يسارع عناصر الإنقاذ لمساعدة السكان الأكثر تضررا، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

ووصل "ياسا" المصنف في الفئة الخامسة وهي الأعلى في مستوى الأعاصير، إلى هذه الجزر الواقعة في المحيط الهادئ في وقت متقدم من ليل الخميس وضرب أولا فانوا ليفو، ثاني أكبر جزيرة في فيجي.

وتسبب الإعصار بفيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع للتيار الكهربائي قبل الانتقال إلى البحر في وقت مبكر اليوم فيما تراجعت حدته وأصبح عاصفة من الفئة الثالثة.

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما: "تم تأكيد وفاة شخصين، رجل يبلغ من العمر 45 عاما وطفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وللأسف، نتوقع ارتفاع عدد الضحايا".
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