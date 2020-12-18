58٪ من الروس يثقون بالرئيس بوتين

أعرب أكثر من نصف المواطنين الروس (58٪)، في استطلاع للرأي العام، عن ثقتهم بالرئيس فلاديمير بوتين.وجاء في استطلاع أجرته مؤسسة "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية، أن 31٪ لا يثقون بالرئيس الروسي.وقال 12%، من الذين تم استطلاع آرائهم، إنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال.ووفقا لـ 61٪ ممن شملهم الاستطلاع، فإن أداء بوتين جيد في منصبه. وتمسك 24٪ من الروس بوجهة نظر معاكسة. وأشار 15٪، إلى أنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال.تم إجراء المسح، بالهاتف في مختلف مناطق روسيا في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر.وشمل الاستطلاع 4 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فأكثر. وتم بطريقة عشوائية أخذ عينات من أرقام الهواتف المحمولة والأرضية.