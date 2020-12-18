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عربي-دولي
سفير إيران لدى موسكو: هناك أدلة كثيرة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده
Lebanon 24
18-12-2020
|
11:30
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أكد السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، أن هناك الكثير من الأدلة على أن إسرائيل هي سبب اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده.
وقال جلالي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة "نعتقد أن هناك الكثير من الأدلة على أن الكيان الصهيوني هو سبب استشهاد عالمنا العظيم وهذا يدل على أن هذا الكيان هو من يقتل ويغتال يائسا".
وأضاف جلالي "بحسب النظام الصهيوني، فإن الشهيد فخري زاده كان على قائمة الاغتيالات وكان يخطط لهذا الغرض منذ سنوات".
ولفت إلى أن بلاده تعلم جيدا أن عملية اغتيال فخري "الإرهابية" تظهر دليلا قاطعا على تورط إسرائيل فيها، مضيفا "لكن اعتقاداتنا تختلف عن اعتقادات الصهاينة، ومن ناحية أخرى فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها أجهزة مخابرات، والجميع يعلم أن أجهزة المخابرات هي أجهزة قوية للغاية ومتطورة وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط مؤامرتهم".
المصدر:
روسيا اليوم
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