20
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بالتعاون مع السعودية... الأمن الكويتي يحبط تهريب مليوني حبة مخدر وأسلحة
Lebanon 24
18-12-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت الأجهزة الأمنية الكويتية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، في إحباط عملية تهريب مليوني حبة مخدر وأسلحة وخمور.
أفادت صحيفة "القبس"، صباح اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية الكويتية أحبطت عملية تهريب نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية (حبوب كبتاجون) بالإضافة إلى (9) أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر، مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.
ونقلت الصحيفة عن لسان مصدر أمني كويتي أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، تم إفشال محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع، في بر منطقة الوفرة.
وأكدت الصحيفة أن المتهمين اعترفوا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .
وفي السياق نفسه، توجه وزير الداخلية الكويتي بالشكر والتقدير إلى جهاز الشرطة في وزارة الداخلية السعودية، وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، وزير الداخلية في المملكة، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
15:57 | 2020-12-17
17/12/2020 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
09:45 | 2020-12-18
18/12/2020 09:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
Lebanon 24
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
12:37 | 2020-12-17
17/12/2020 12:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر
Lebanon 24
إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر
19:45 | 2020-12-17
17/12/2020 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة جديدة لبيل غيتس.. وتحذير من العودة للمربع الأول!
Lebanon 24
تصريحات صادمة جديدة لبيل غيتس.. وتحذير من العودة للمربع الأول!
17:00 | 2020-12-17
17/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2020-12-18
سفير إيران لدى موسكو: هناك أدلة كثيرة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده
11:00 | 2020-12-18
58٪ من الروس يثقون بالرئيس بوتين
10:30 | 2020-12-18
طهران تردّ على مدير الوكالة الذرية: لا حاجة لوثيقة منفصلة لإحياء الاتفاق النووي!
10:00 | 2020-12-18
الإعصار ياسا دمر قرى في فيجي واودى بشخصين على الأقل
09:30 | 2020-12-18
أمير قطر في اليوم الوطني: مناسبة شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات
09:00 | 2020-12-18
الجمهوريون والديمقراطيون بصوت واحد: سياسات تركيا مستفزة
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 12:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 12:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
18/12/2020 12:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact