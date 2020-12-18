واحد من ثلاثة يفكر بالانتحار.. تقرير يكشف معاناة آلاف اللاجئين في الجزر اليونانية

ويقول التقرير إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم معاناة طالبي اللجوء وكشفت العيوب في نظام اللجوء في أوروبا.
وعلى مدار العام كان هناك ارتفاع في نسبة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، من واحد من كل سبعة إلى واحد من كل أربعة. وزادت نسبة الإفصاح عن محاولة إيذاء النفس بنسبة 66٪.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية التي أسسها ألبرت أينشتاين في عام 1933 ويقودها الآن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند إن النتائج تقدم المزيد من الأدلة على الإخفاقات السياسية في اليونان والاتحاد الأوروبي.
وبعد خمس سنوات من سعي السلطات لإنشاء مراكز استقبال وإيواء على الجزر في بداية أزمة اللاجئين، لا يزال حوالي 15000 رجل وامرأة وطفل عالقين في المخيمات، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية الأوضاع في المخيمات بأنها خطيرة وغير إنسانية، وقالت إن السكان ما زالوا محرومين من الحصول على ما يكفي من المياه وخدمات الصرف الصحي والمأوى والخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة القانونية لمعالجة طلبات اللجوء.