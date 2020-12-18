عربي-دولي

واحد من ثلاثة يفكر بالانتحار.. تقرير يكشف معاناة آلاف اللاجئين في الجزر اليونانية

Lebanon 24
18-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-776100-637438907553315049.jpg
Doc-P-776100-637438907553315049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف تقرير أعده خبراء بالدعم النفسي والاجتماعي أن سنوات من بقاء آلاف اللاجئين في جزر بحر إيجة أدت لأزمات نفسية لديهم، حيث يفكر شخص بين كل 3 في الانتحار.

ودفعت السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي المزيد من اللاجئين لمحاولة إنهاء حياتهم، بحسب التقرير الصادر عن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC).

وتم جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال عامين ونصف العام الماضيين في جزر ليسبوس وساموس وخيوس.

ويقول التقرير إن الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وإيذاء النفس وجدت لدى لاجئين من جميع الأعمار والخلفيات، وقد ظهرت نتيجة اليأس في المناطق الحدودية الشرقية لأوروبا.

وأفاد التقرير أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص ساعدتهم لجنة الإنقاذ الدولية من خلال برنامجها للصحة النفسية في الجزر الثلاث أفادوا بأنهم يعانون من أعراض مثل مشاكل في النوم والاكتئاب والقلق.

وأضاف التقرير "أبلغ واحد من كل ثلاثة عن تفكيره بالانتحار، بينما أفاد واحد من كل خمسة أنه حاول الانتحار".

ونتيجة الحريق الذي اندلع في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس، نزح حوالي 13000 طالب لجوء مؤقتا بعد تدمير المخيم، وبعدها ساء الوضع الإنساني بشكل كبير.

وقال علماء النفس المشاركين في التقرير إن حصيلة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية ارتفعت بسبب إجراءات الإغلاق الخاصة بكورونا والتي أبقت الرجال والنساء والأطفال محصورين في المخيمات.

وفي السابق كان اللاجئون في مخيم موريا وهو أكبر مخيم للاجئين في أوروبا قبل تدميره نتيجة الحريق، كانوا يشاركون في مباريات لكرة القدم خارج المخيم وأنشطة جماعية أخرى.

ومع الإشارة إلى أن القيود كانت أكثر صرامة بالنسبة للاجئين والمهاجرين من تلك المطبقة بأماكن أخرى في اليونان، وجد فريق الدعم التابع للجنة الإنقاذ الدولية تدهورا ملحوظا في الصحة النفسية للاجئين في المخيمات منذ أن تم فرض الإغلاق في آذار الماضي.

ويقول التقرير إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم معاناة طالبي اللجوء وكشفت العيوب في نظام اللجوء في أوروبا.

وعلى مدار العام كان هناك ارتفاع في نسبة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، من واحد من كل سبعة إلى واحد من كل أربعة. وزادت نسبة الإفصاح عن محاولة إيذاء النفس بنسبة 66٪.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية التي أسسها ألبرت أينشتاين في عام 1933 ويقودها الآن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند إن النتائج تقدم المزيد من الأدلة على الإخفاقات السياسية في اليونان والاتحاد الأوروبي.

وبعد خمس سنوات من سعي السلطات لإنشاء مراكز استقبال وإيواء على الجزر في بداية أزمة اللاجئين، لا يزال حوالي 15000 رجل وامرأة وطفل عالقين في المخيمات، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية الأوضاع في المخيمات بأنها خطيرة وغير إنسانية، وقالت إن السكان ما زالوا محرومين من الحصول على ما يكفي من المياه وخدمات الصرف الصحي والمأوى والخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة القانونية لمعالجة طلبات اللجوء.

 
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-12-18
23:30 | 2020-12-18
23:26 | 2020-12-18
23:20 | 2020-12-18
23:00 | 2020-12-18
23:00 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website