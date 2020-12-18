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عربي-دولي
هل أصيب بايدن بكورونا؟
Lebanon 24
18-12-2020
|
13:17
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قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في بيان، إن الفحص الذي خضع له بالنسبة لكورونا جاءت نتيجته سلبية.
وقد خضع بايدن لفحص كورونا بعد أن أعلن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بكوفيد-19.
وقالت المتحدثة باسم ريتشموند، كيت بيدينغفيلد، إن ريتشموند لم يكن على اتصال وثيق ببايدن.
المصدر: رويترز
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