نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يتلقى اللقاح المضاد لكورونا.. وهذا ما كشفه

تلقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بنس بعد تلقيه اللقاح: "نؤكد للشعب الأميركي أن الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا".

وأكد بنس: "سنوزع اللقاح على 20 مليون أميركي قبل نهاية كانون الاول".