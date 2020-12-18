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عربي-دولي
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يتلقى اللقاح المضاد لكورونا.. وهذا ما كشفه
Lebanon 24
18-12-2020
|
15:22
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تلقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال بنس بعد تلقيه اللقاح: "نؤكد للشعب الأميركي أن الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا".
وأكد بنس: "سنوزع اللقاح على 20 مليون أميركي قبل نهاية كانون الاول".
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