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نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يتلقى اللقاح المضاد لكورونا.. وهذا ما كشفه

Lebanon 24
18-12-2020 | 15:22
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تلقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. 
 
وقال بنس بعد تلقيه اللقاح: "نؤكد للشعب الأميركي أن الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا". 
 
 
وأكد بنس: "سنوزع اللقاح على 20 مليون أميركي قبل نهاية كانون الاول". 
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مايك بنس

لقاح

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