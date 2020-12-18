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"قنبلة توك توك" تقتل 11 طفلا شرقي أفغانستان

Lebanon 24
18-12-2020 | 16:07
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قتل ما لا يقل عن 11 طفلا وأصيب 20 آخرين في انفجار قنبلة في مركبة ثلاثية العجلات "توك توك" في شرق أفغانستان، الجمعة، حسبما قال مسؤول إقليمي، مع استمرار تصاعد العنف في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزني، وحيد الله جمازاده، إن الهجوم وقع حوالي الظهر في منطقة جيلان.

وذكر جمازاده أن القنبلة انفجرت بعد أن دخل رجل يقود مركبة ثلاثية العجلات "توك توك" قرية لبيع بضائع وسرعان ما حاصره أطفال، وقال إن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

وتصاعد العنف في أفغانستان في الأشهر الأخيرة حتى مع إجراء مفاوضي طالبان والحكومة الأفغانية محادثات في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن يضع حداً لعقود من الحرب.

ويأتي الهجوم بعد أن عقد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك مايلي، اجتماعا غير معلن، الثلاثاء، مع قادة طالبان في الدوحة لمناقشة الجوانب العسكرية لاتفاق الولايات المتحدة وطالبان في شباط الماضي. كان الهدف من الاتفاق تمهيد الطريق لمحادثات سلام مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية.

ثم توجه مايلي بعد ذلك إلى كابل للتشاور مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقال مايلي إنه شدد للطرفين على ضرورة خفض مستويات العنف بسرعة.

وفي محادثاته مع طالبان، حث مايلي على الحد من العنف في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: سكاي نيوز
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