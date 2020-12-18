كوريا الشمالية.. رصدُ موقع غامض ربما ينتج مكونات تستخدم في صناعة القنابل النووية

كشفت تقرير جديد أنّ منشأة غامضة قرب بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، ربما تنتج مكونات تستخدم في صناعة القنابل النووية، مما يقدّم أدلة لفهم ما يحصل داخل الموقع الذي أثار حيرة الخبراء وصناع القرار، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".وجرى تحديد مجموعة المباني التي تُسمى "كانغسون" في ضواحي جنوب غرب بيونغ يانغ لأول مرّة في العام 2018 من قبل فريق محللين، كموقع محتمل لمنشأة لتخصيب اليورانيوم سراً، وهو وقود يستخدم في صناعة القنابل النووية.غير أنّ صوراً جديدة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى أنّ المنشأة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم بدلاً من تخصيب الوقود نفسه.وقال أولي هاينونين، المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "خصائص الموقع أكثر اتساقاً مع مصنع يمكنه تصنيع مكونات لأجهزة الطرد المركزي". ويضيف: "الموقع يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتخصيب".وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن موقع كانغسون يظهر بعض خصائص موقع تخصيب يورانيوم، لكن المنظمة لا تستطيع التأكد من ذلك، إذ طردت كوريا الشمالية مفتشي الوكالة في العام 2009.وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي لـ"رويترز" إن هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لديها "مؤشرات" على أن للموقع دور في البرنامج النووي لكوريا الشمالية.